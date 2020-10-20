FETÖ üyesi sanıklarına 6'şar yıl 3'er ay ceza - Son Dakika

Kayseri'de Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan 2 sanığa 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, terör örgütü üyeliği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ali Y. ile avukatı hazır bulundu. Hakkındaki suçlamaları reddeden Ali Y. beraatını istedi. Mahkeme heyeti tarafından verilen kararda, Ali Y.; 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Aynı mahkemede görülen diğer davada ise terör örgütü üyeliği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Mehmet K. de yine 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı. Her iki sanığın da tutuksuzluk halinin devamına karar verildi. - KAYSERİ