FETÖ ÜYESİ, TURUNCU KATEGORİDE YER ALAN M.Ç. MUĞLA KÖYCEĞİZ'DE YAKALANDI

Bakan Yerlikaya: Turuncu kategoride aranan FETÖ üyesi, Muğla'da yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, terörden arananlar listesinin turuncu kategorisinde yer alan firari FETÖ üyesi M.Ç.'nin Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Turuncu kategoride yer alan firari FETÖ üyesi yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yürütülen operasyonda; FETÖ üyesi olan ve bakanlığımız terör arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan M.Ç., Muğla Köyceğiz'de yakalandı. FETÖ üyelerine göz açtırmayacağız. Terör örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi.

Ayrıca bakanlıktan yapılan açıklamada, M.Ç.'nin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, 1992-1994 yılları arasında Özbekistan'da FETÖ okullarının genel müdürlüğünü yaptığı, geçmişte örgüt içerisinde sözde Muğla İl İmamı olduğu şeklinde bilgiler bulunduğu belirtildi.