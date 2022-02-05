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FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika

FETÖ üyesi yakalandı

05.02.2022 09:03
FETÖ üyesi yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığınca terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen müşterek çalışmalar kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hüküm bulunan D.A. Melikgazi ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. D.A.'nın; adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edileceği öğrenildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

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Fetullahçı Terör Örgütü, Jandarma, Kayseri, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika


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