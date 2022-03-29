FETÖ üyesine gözaltı - Son Dakika
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FETÖ üyesine gözaltı

29.03.2022 11:13
FETÖ üyesine gözaltı

Malatya'da, FETO üyesi olduğu tespit edilen 1 şahsa Jandarma tarafından operasyon düzenledi ve şahıs gözaltına alındı.

Malatya'da, FETO üyesi olduğu tespit edilen 1 şahsa Jandarma tarafından operasyon düzenledi ve şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar çerçevesinde Malatya'nın Battalgazi ilçesinde FETO üyesi olduğu tespit edilen 1 şahsa operasyon düzenledi.

Jandarma tarafından şahısın gözaltına alındığı belirtilerek, adli işlemin devam ettiği kaydedildi. - MALATYA

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ üyesine gözaltı - Son Dakika


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