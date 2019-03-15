Fetö ve İnkar Stratejisi
1 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yer alan isimler delillerle sabit olan olayları sistematik bir şekilde inkar ediyor.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yer alan isimler delillerle sabit olan olayları sistematik bir şekilde inkar ediyor. Örgütün inkar stratejisinin detayları videolarla gözler önüne serildi.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:42 Kaynak: Youtube
MİT TIR'larının Durdurulması Olayının İhbarcısı Mustafa İlhan Ordu'da Yakalandı
Dünyaevine Giren Hazal Kaya, Ev Sahibiyle Davalık Oldu
TOKİ'nin 50 Bin Sosyal Konut Projesi İçin Başvuru Sayısı 125 Bini Aştı
Erdoğan'ın Canlı Yayınına "Yumurta" Sorusu Damga Vurdu