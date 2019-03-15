Fetö ve İnkar Stratejisi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yer alan isimler delillerle sabit olan olayları sistematik bir şekilde inkar ediyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yer alan isimler delillerle sabit olan olayları sistematik bir şekilde inkar ediyor. Örgütün inkar stratejisinin detayları videolarla gözler önüne serildi.

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