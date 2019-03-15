Son Dakika Haberleri: Fetö ve İnkar Stratejisi

Fetö ve İnkar Stratejisi

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yer alan isimler delillerle sabit olan olayları sistematik bir şekilde inkar ediyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yer alan isimler delillerle sabit olan olayları sistematik bir şekilde inkar ediyor. Örgütün inkar stratejisinin detayları videolarla gözler önüne serildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:42 Kaynak: Youtube

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