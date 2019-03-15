Son Dakika Haberleri: Fetö ve İnkar Stratejisi: Ceyhun Özak

Fetö ve İnkar Stratejisi: Ceyhun Özak

1 saat önce

FETÖ'nün darbe girişiminde Tuzla Orhanlı gişelerinde meydana gelen olaylar sırasında otobüsten hedef gözeterek uzun namlulu silahla ateş ettiğine dair görüntüleri çıkan eski üsteğmen Ceyhun Özak, mahkemede inkara sığındı.

FETÖ'nün darbe girişiminde Tuzla Orhanlı gişelerinde meydana gelen olaylar sırasında otobüsten hedef gözeterek uzun namlulu silahla ateş ettiğine dair görüntüleri çıkan eski üsteğmen Ceyhun Özak, mahkemede inkara sığındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:15 Kaynak: Youtube

Ceyhun, Genel
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