Fetö ve İnkar Stratejisi: Mehmet Yurdakul
1 saat önce
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğüne iki bomba atan eski pilot üsteğmen Mehmet Yurdakul, savcılık sorgusunda bombalı saldırıyı yaptığını itiraf etmesine rağmen mahkemede inkar etti.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara
Emniyet Müdürlüğüne iki bomba atan eski pilot üsteğmen Mehmet Yurdakul, savcılık sorgusunda bombalı saldırıyı yaptığını itiraf etmesine rağmen mahkemede inkar etti.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:44 Kaynak: Youtube
Erdoğan: 3600 Ek Gösterge Meselesini Seçimlerden Sonra Ele Alacağız
İYİ Partili Koray Aydın'dan Seçime Günler Kala İddialı Sözler: Ankara Bitti, İstanbul'da da İmamoğlu Öne Geçti
MİT TIR'larının Durdurulması Olayının İhbarcısı Mustafa İlhan Ordu'da Yakalandı
AK Parti'nin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki Mal Varlığını Açıkladı