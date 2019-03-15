Son Dakika Haberleri: Fetö ve İnkar Stratejisi: Mehmet Yurdakul

Fetö ve İnkar Stratejisi: Mehmet Yurdakul

1 saat önce

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğüne iki bomba atan eski pilot üsteğmen Mehmet Yurdakul, savcılık sorgusunda bombalı saldırıyı yaptığını itiraf etmesine rağmen mahkemede inkar etti.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğüne iki bomba atan eski pilot üsteğmen Mehmet Yurdakul, savcılık sorgusunda bombalı saldırıyı yaptığını itiraf etmesine rağmen mahkemede inkar etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:44 Kaynak: Youtube

Ankara, Genel
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