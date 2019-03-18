Fetö ve İnkar Stratejisi: Uğur Uzunoğlu
1 saat önce
FETÖ'nün darbe girişiminde kullandığı savaş uçağıyla 44 özel harekat polisini şehit eden, ardından TBMM'ye bomba atan darbeci pilot yüzbaşı Uzunoğlu, savcılıktaki itirafları ve telsiz görüşmelerine rağmen FETÖ'nün inkar stratejisine sığındı.
FETÖ'nün darbe girişiminde kullandığı savaş uçağıyla 44 özel harekat polisini şehit eden, ardından TBMM'ye bomba atan darbeci pilot yüzbaşı Uzunoğlu, savcılıktaki itirafları ve telsiz görüşmelerine rağmen FETÖ'nün inkar stratejisine sığındı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:55 Kaynak: Youtube
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