FETÖ ve PDY'ye yardım eden 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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FETÖ ve PDY'ye yardım eden 2 kişi tutuklandı

04.04.2022 16:23
FETÖ ve PDY'ye yardım eden 2 kişi tutuklandı

Denizli'de FETÖ/PDY örgütüne yardım eden ve 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli tutuklandı.

Denizli'de FETÖ/PDY örgütüne yardım eden ve 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli tutuklandı.

Denizli'de "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme" suçundan haklarında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli için ekipler harekete geçti. Yapılan operasyon sonucunda 2 kişi ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(Eren Elyesa Polat/ İHA)

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Kaynak: İHA

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