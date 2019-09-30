Son Dakika Haberleri: FETÖ ve PKK üyelerini yurt dışına kaçıran organizatörlere operasyon
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FETÖ ve PKK üyelerini yurt dışına kaçıran organizatörlere operasyon

51 dakika önce

Edirne'de terör örgütleri FETÖ ve PKK üyelerini Yunanistan'a kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

FETÖ ve PKK üyelerini yurt dışına kaçıran organizatörlere operasyon, System.String[]

Edirne'de terör örgütleri FETÖ ve PKK üyelerini Yunanistan'a kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik takip ve çalışmaların ardından kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Aramalarda ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği, 5 şişme bot, 14 bot küreği, 4 can yeleği ve tekne motoru ele geçirildi.

S.B, Ş.J, G.K, E.Ş. ve D.K. gözaltına alındı.

Zanlılardan S.B, Ş.J. ve G.K. emniyetteki işlemlerinin ardından hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yunanistan, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:46 Kaynak: AA
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