FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı

13.06.2022 16:02
FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı

Denizli'de FETÖ üyesi 2 kişi ve sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Denizli'de FETÖ üyesi 2 kişi ve sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Denizli'de "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü" ile ilgili olarak, sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı. "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü" ile ilgili olarak, terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen 2 kişi ise bir diğer operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli makamlarca işlem yapıldı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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