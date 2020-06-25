FETÖ yalanı ile telefonda dolandırıcılık yapan zanlı suçüstü yakalandı - Son Dakika

FETÖ yalanı ile telefonda dolandırıcılık yapan zanlı suçüstü yakalandı

- FETÖ yalanı ile telefonda dolandırıcılık yapan zanlı suçüstü yakalandı Mersin'de cep telefonundan aradığı yaşlı şahsı, kendisini polis olarak tanıtıp FETÖ yalanı ile 77 bin 450 lira parasını dolandırmaya çalışan şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

- FETÖ yalanı ile telefonda dolandırıcılık yapan zanlı suçüstü yakalandı

Mert Hakan'ı F.Bahçe'ye kaptıran G.Saray'ın yeni hedefi Kasımpaşalı Aytaç Kara
2 aylık kuzunun sahibiyle arasındaki bağ, görenleri gülümsetiyor
Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım

MERSİN - Mersin'de cep telefonundan aradığı yaşlı şahsı, kendisini polis olarak tanıtıp FETÖ yalanı ile 77 bin 450 lira parasını dolandırmaya çalışan şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesi Atakent Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki F.İ.'yi cep telefonundan arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtıp, "FETÖ ile bağlantınız var, bankadaki paralarınızdan FETÖ üyelerine akış sağlanıyor" diyerek parasını çekip kendisine vermesini istedi. Daha önceden takipte olan şüphelinin yakalanması için buluşma yerinde tertibat alan jandarma ekipleri, yaşlı adamın bankadan çektiği 77 bin 450 lirayı teslim ettiği sırada zanlıyı suçüstü yakaladı.

Şüphelinin yapılan üst aramasında 20 bin 600 lira ele geçirilirken, bu paranın, daha önce Mezitli ilçesinde benzer yöntemle dolandırılan 72 yaşındaki E.K'ye ait olduğu belirlendi.

'Nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, ele geçirilen paralar sahiplerine teslim edildi.

Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:00 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ yalanı ile telefonda dolandırıcılık yapan zanlı suçüstü yakalandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:48 Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım 17:46 Kenti karıştıran tartışmaya Çorum Valisi de katıldı: Aslan emaresine rastlamadık 17:02 Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı" iddialarına yanıt 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 15:54 Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı 15:43 Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 14:35 Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü 14:22 AYM, vekilliği düşürülen HDP'li Farisoğulları ve Güven hakkında son kararı verdi 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 12:27 Koronavirüse yakalanan Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, yaşadıklarını anlattı 12:26 Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak 09:32 Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler 07:48 98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Mert Hakan'ı F.Bahçe'ye kaptıran G.Saray'ın yeni hedefi Kasımpaşalı Aytaç Kara
17:42
2 aylık kuzunun sahibiyle arasındaki bağ, görenleri gülümsetiyor
17:22
Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo'ya ırkçı saldırı: Grafitisine Nazi sembolü çizildi
17:16
Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım
17:13
ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta toparlanma gösterdi
16:57
Kenti karıştıran tartışmaya Çorum Valisi de katıldı: Aslan emaresine rastlamadık
16:56
Altının kilogramı 388 bin liraya geriledi
16:51
İşitme engellilere özel şeffaf maske üretildi! Artık daha rahat iletişim kurabilecekler
16:49
İzmir'de koronavirüs denetimleri artırılacak, uymayanlara gereken yaptırımlar uygulanacak
16:48
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
16:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 17:54:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ yalanı ile telefonda dolandırıcılık yapan zanlı suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]