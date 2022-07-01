Son dakika haberi: 'FETÖ' YALANIYLA 1 MİLYON TL'LİK TELEFON DOLANDIRICILIĞINA 2 TUTUKLAMA - Son Dakika
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Son dakika haberi: 'FETÖ' YALANIYLA 1 MİLYON TL'LİK TELEFON DOLANDIRICILIĞINA 2 TUTUKLAMA

01.07.2022 12:31

Edinilen son dakika haberine göre TUNCELİ'nin de aralarında bulunduğu 4 ilde telefonla aradıkları 7 kişiyi, kendilerini savcı, hakim ve polis olarak tanıtıp 'FETÖ soruşturmasına isimlerinin karıştığı yalanıyla korkutarak 1 milyon TL dolandırdığı iddia edilen Suriye uyruklu 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

TUNCELİ'nin de aralarında bulunduğu 4 ilde telefonla aradıkları 7 kişiyi, kendilerini savcı, hakim ve polis olarak tanıtıp 'FETÖ soruşturmasına isimlerinin karıştığı yalanıyla korkutarak 1 milyon TL dolandırdığı iddia edilen Suriye uyruklu 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini telefonla arayan kişiler tarafından dolandırıldıklarını iddia eden 2 vatandaşın ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, telefonda kendilerini savcı, hakim ve polis olarak tanıtıp, 'İsminiz FETÖ soruşturmasına karıştı' yalanıyla korkutarak dolandırıcılık yapan şüphelilerin, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından yapılan incelemede Suriye uyruklu olduklarını tespit etti. Yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 3 şüpheli, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin, Tunceli, Mersin'in Tarsus ilçesi, Kilis ve Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 7 kişiyi toplam 1 milyon TL dolandırdığı tespit edildi.

Yakalanmamak için sürekli olarak GSM hattı değiştiren şüphelilerin ikna edemedikleri ve kendilerini şikayet edeceğini söyleyen kişilere küfredip hakarette bulundukları, bu kişilere tesadüfen evlerinin yanından geçen ambulans ve polis araçlarının çıkardığı siren seslerini dinlettikleri tespit edildi.

25 KİŞİNİN DOLANDIRILMASI ÖNLEDİ

Şüphelilerin aralarında yaptıkları görüşmelerde, mağdurlara 'Keriz', kazandıkları paralara 'Çorba', kurguladıkları terör operasyonlarına 'Çatlatmak', bulundukları suç merkezlerine ise 'Atölye' diyerek şifreli konuştukları anlaşıldı.

Üzerlerinde bir miktar uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheliler, Tunceli'ye getirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Yapılan teknik takip sırasında polis ve jandarma ekiplerinin dolandırılmak istenen 25 kişiye ulaşıp mağdur olmalarının engellendiği belirtildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: 'FETÖ' YALANIYLA 1 MİLYON TL'LİK TELEFON DOLANDIRICILIĞINA 2 TUTUKLAMA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: 'FETÖ' YALANIYLA 1 MİLYON TL'LİK TELEFON DOLANDIRICILIĞINA 2 TUTUKLAMA - Son Dakika
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