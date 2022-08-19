FETÖ yalanıyla 150 bin lira dolandırdılar - Son Dakika
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FETÖ yalanıyla 150 bin lira dolandırdılar

19.08.2022 13:42

FETÖ yalanıyla 150 bin lira dolandırdılar Küçükçekmece'de ev hanımı olan 51 yaşındaki kadın, kendisini telefonla arayan savcı olarak tanıtan dolandırıcılara 150 bin liralık altın ve parayı poşete koyup elleriyle teslim etti.

FETÖ yalanıyla 150 bin lira dolandırdılar

İSTANBUL - Küçükçekmece'de ev hanımı olan 51 yaşındaki kadın, kendisini telefonla arayan savcı olarak tanıtan dolandırıcılara 150 bin liralık altın ve parayı poşete koyup elleriyle teslim etti. Polis dolandırıcıları kaçtıkları Şanlıurfa'dan tekrar döndüklerinde yakaladı. Şüphelilerin aracından Balıkesirli bir kişiden aynı yöntemle aldıkları 300 bin lira para da ele geçirildi.

Küçükçekmece'de 20 Temmuz günü yaşanan olayda ev hanımı H.A.'yı telefonla arayan şahıslar kendilerini savcı olarak tanıttı. H.A.'ya adının FETÖ dosyasında karıştığını söylediler. Ancak bu işin yanlışlıkla olduğunu düşünüyoruz, size operasyon olabilir evinizde nakit para ya da altın varsa bize teslim edin. Bizde güvende kalsın operasyon sonrasında size teslim ederiz dediler. H.A. evde ne varsa doldurdu poşete ve 150 bin lirayı elleriyle dolandırıcılara teslim etti.

H.A. bir süre sonra dolandırıldığını anlayınca hemen polise koştu. Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri parayı alan kişilerin il dışına kaçtıklarını tespit etti. Çalışmalar devam ederken aynı aracın 17 Ağustos günü tekrar İstanbul'a geldiği belirlendi. Polis aracı bulup 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler Cabir Ö. ve Emre Ö.'nün bulunduğu araçta 300 bin lira değerinde de altın bulundu. Yapılan araştırmalarda o altınlarında aynı yöntemle Balıkesirli 77 yaşındaki R.C.'den aldıkları tespit edildi. İki şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İHA

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ yalanıyla 150 bin lira dolandırdılar - Son Dakika

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