FETÖ yalanıyla dolandırıcılığa 2 gözaltı; yüzlerini kapattılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ yalanıyla dolandırıcılığa 2 gözaltı; yüzlerini kapattılar - Son Dakika

FETÖ yalanıyla dolandırıcılığa 2 gözaltı; yüzlerini kapattılar

6 saat önce

SİVAS'ta telefonla aradıkları vatandaşları kendilerini polis olarak tanıtıp, "FETÖ olaylarına adınız karıştı" yalanıyla dolandıran 2 şüpheli yakalandı.

FETÖ yalanıyla dolandırıcılığa 2 gözaltı; yüzlerini kapattılar, System.String[]
SİVAS'ta telefonla aradıkları vatandaşları kendilerini polis olarak tanıtıp, "FETÖ olaylarına adınız karıştı" yalanıyla dolandıran 2 şüpheli yakalandı.

Kardeşler Mahallesi'nde yaşayan İ.H. (66) ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşayan Ş.Y.'yi (72) telefonla arayan şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıtıp,"FETÖ olaylarına adınız karıştı" diyerek korkuttu. Dolandırıcılara inanan Ş.Y. 30 bin lirayı, İ.H. de 2 bin lira değerindeki altını buluştukları şüphelilere teslim etti. Ş.Y. ve İ.H., dolandırıldıklarını anlayınca polise şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla şüphelilerin kentte bir apart daire kiraladıklarını tespit etti. Polis, söz konusu daireye operasyon düzenleyerek, R.K. ve İ.H. adlı şüphelileri gözaltına aldı. İkili emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu sırada şüphelilerin yüzlerinin bezle kapattığı görüldü.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:27 Kaynak: DHA

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