Son Dakika Haberleri: Fetö Yalanıyla Dolandırıcılığa 4 Tutuklama

Fetö Yalanıyla Dolandırıcılığa 4 Tutuklama

1 saat önce

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yaşayan bir vatandaşı, "Banka hesabınız FETÖ tarafından ele geçirildi" diyerek korkutup 150 bin lira dolandıran 2'si Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Fetö Yalanıyla Dolandırıcılığa 4 Tutuklama, System.String[]
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yaşayan bir vatandaşı, "Banka hesabınız FETÖ tarafından ele geçirildi" diyerek korkutup 150 bin lira dolandıran 2'si Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

Taşyaka Mahallesi'nde yaşayan N.K.'yı telefonla arayan bir kişi, sert bir ses tonuyla, "Banka hesaplarınız, FETÖ tarafından ele geçirildi. Kızınız da işin içinde. Biz, savcılık olarak takipteyiz. Ama bankadaki paranızı çekip bize vermeniz gerekiyor" diyerek korkuttu. N.K., dolandırıcılarla randevulaşıp, bankadan çektiği 150 bin lirayı verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan N.K., polise başvurdu. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, dolandırıcılığı kimin yaptığının belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar sürerken N.K'yı tekrar arayan dolandırıcılar işin çözülmediğini bir miktar paraya daha ihtiyaç olduğunu söyledi. Bunun üzerine durumdan haberdar edilen polis, N.K.'nın evinin etrafında önlem aldı. Gizlenen ekipler, 31 Aralık'ta tekrar para almaya gelen Harun Reşit B. ile Ahmet B'yi yakaladı. Dün yine bazı şüpheliler, N.K.'yı arayıp aynı yöntemle para istedi. Parayı isteyen Suriye uyruklu Mohammed A. da evin yanına gelip parayı aldığı anda kıskıvrak yakalandı. Mohammed A. ile beraber hareket ettiği belirlenen Suriye uyruklu Murat K. ise otomobille kaçarken, Fethiye- Antalya karayolunda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2'si Suriye uyruklu 4 zanlı, adliyeye sevk edildi. Zanlılar, sulh ceza hakimliğince 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:52 Kaynak: DHA

Muğla, Fethiye, Suriye, Güncel
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