FETÖ yalanıyla dolandırıcılığa 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ yalanıyla dolandırıcılığa 5 gözaltı - Son Dakika

FETÖ yalanıyla dolandırıcılığa 5 gözaltı

6 saat önce

ANKARA'da, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 'Hesaplarınızdan FETÖ'ye para aktarılıyor' yalanıyla dolandıran 5 kişi, İstanbul ve Şanlurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

FETÖ yalanıyla dolandırıcılığa 5 gözaltı, System.String[]

ANKARA'da, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 'Hesaplarınızdan FETÖ'ye para aktarılıyor' yalanıyla dolandıran 5 kişi, İstanbul ve Şanlurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kedilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, 'Hesaplarınızdan FETÖ terör örgütüne para aktarılıyor. Seri numaralarını kontrol etmemiz için paralarınızı göndereceğimiz polise verin' yalanıyla insanları dolandıran şüphelileri takibe aldı. Ankara'ya gelmek için İstanbul'da sahte kimlikle check-in yapmaya çalıştığı belirtilen 4 şüphelinin yakalanması için, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile kurulan bağlantının ardından 'Check-in' adı verilen operasyon başlattı. Kaldıkları otelin güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıyan 4 kişi, yakalandı. Şanlıurfa'daki Harran Devlet Hastanesi'nde görülen diğer şüpheli de yakalanarak Ankara'ya getirildi.

'PAROLA VATAN-BAYRAK'

Soruşturmayı derinleştiren polis, şüphelilerin insanları kandırmak için başvurdukları yöntemi de ortaya çıkardı. "Örgüt mensuplarını yakalamak için operasyon yapacağız. Bize yardımcı olun. Adresinize bir polis gönderildi. Parolamız, Vatan-Bayrak" diyerek güven sağlayan şüphelilerin, bu yöntemle onlarca kişiyi dolandırdığı anlaşıldı. Şüphelilerden 2'sinin emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği belirtildi. 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


İstanbul, Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 09:56 Kaynak: DHA
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