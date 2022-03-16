FETÖ yalanıyla milyonluk dolandırıcılığın şüphesi yakalandı - Son Dakika
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FETÖ yalanıyla milyonluk dolandırıcılığın şüphesi yakalandı

16.03.2022 15:37
FETÖ yalanıyla milyonluk dolandırıcılığın şüphesi yakalandı

DENİZLİ'de, kendisini polis olarak tanıttığı kişiden, FETÖ ile korkutarak 72 bin 445 euro, 54 bin lira, 6 bilezik ve 9 reşat altını alan dolandırıcılık şüphelisi, Şanlıurfa'da yakalandı.

DENİZLİ'de, kendisini polis olarak tanıttığı kişiden, FETÖ ile korkutarak 72 bin 445 euro, 54 bin lira, 6 bilezik ve 9 reşat altını alan dolandırıcılık şüphelisi, Şanlıurfa'da yakalandı. Şüpheli tutuklandı, para ve altınlar ise bulunamadı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli'de bir kişinin sabit ev telefonu ve cep telefonundan aranıp kendisini polis olarak tanıtan şüpheli tarafından dolandırıldığı ihbarıyla çalışma başlattı. Polis, şüpheliyi tespit için olayın yaşandığı bölgedeki 49 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi. Olayın ardından Şanlıurfa'ya gittiği belirlenen şüpheli, Şanlıurfa ve Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nün eş zamanlı düzenlediği, ortak operasyonla yakalandı.

Dolandırılan para ve altınlar ise bulunamadı. Şanlıurfa'da adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.EMNİYET AÇIKLAMA YAPTIEmniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şüphelinin mağdur kişiyi telefonla arayıp, kendisini polis olarak tanıttıktan sonra FETÖ'cülerin hesaplarını ve tapularını ele geçirdiğini, kendisine yeni tapu vereceklerini söyleyerek kandırdığını bildirdi. Şüphelinin tapu ve paraları devlet bankasına koyduklarını belirtip, güven sağladıktan sonra mağdurun kimlik bilgilerini doğrulayıp, gayrimenkullerini sattırdığı, ardından da elindeki ve bankadaki paralarla ziynet eşyalarını poşete koyup evlerine gelen kişiye vermesini isteyerek 72 bin 445 euro, 54 bin lira, 6 bilezik ve 9 reşat altını dolandırdığını kaydetti.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Şanlıurfa, Denizli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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