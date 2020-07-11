FETÖ yalanıyla vatandaşı dolandıran zanlı tutuklandı - Son Dakika

FETÖ yalanıyla vatandaşı dolandıran zanlı tutuklandı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde cep telefonundan aradığı vatandaşı, kendisini polis olarak tanıtıp FETÖ yalanı ile 20 bin lira parasını dolandıran şüpheli, Kırkağaç polisi tarafından düzenlenen başarılı bir operasyonla İzmir'de yakalandı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde cep telefonundan aradığı vatandaşı, kendisini polis olarak tanıtıp FETÖ yalanı ile 20 bin lira parasını dolandıran şüpheli, Kırkağaç polisi tarafından düzenlenen başarılı bir operasyonla İzmir'de yakalandı.

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Kırkağaçlı esnaf A.T.'ye (61) kendisini "Komiser Hakan" diye tanıtan şüpheli M.A.P. (45), 'adınız FETÖ terör örgütüne karıştı' diyerek 20 bin TL'yi kendi hesabına yatırmasını istedi. Telekonferans sistemiyle görüştüğü dolandırıcıya inanan A.T., 20 bin TL'yi şüpheli M.A.P.'nin hesabına yatırdı. Daha sonra dolandırıldığını anlayan A.T., Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu. Bunun üzerine harekete geçen Kırkağaç polisi, M.A.P.'yi düzenlenen başarılı bir operasyonla yakalayarak Kırkağaç'a getirdi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.A.P., "Ben A.T.'yi tanımam, hesabıma baktım 20 bin TL var. Bu parayı bana neden yatırdığını bilmiyorum. Paranın bir kısmını harcadım, bir kısmıyla da borçlarımı dağıttım" dedi.

A.T. ise "Bana telefon ettiler ve büyük bir FETÖ terör operasyonu yaptıklarını FETÖ terör örgütünün bana ait gizli bilgileri ele geçirdiklerini ve banka hesaplarını boşalttıklarını o nedenle bunları yakalamak için 20 bin TL'yi verdikleri hesap numarasına yatırmam istendi. Bende verilen hesap numarasına 20 bin TL yatırdım. Daha sonra ise dolandırıldığımı anladım ve şikayetçi oldum" dedi.

Şüpheli M.A.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Kırkağaç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 10:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel FETÖ yalanıyla vatandaşı dolandıran zanlı tutuklandı - Son Dakika
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