Fetö'ye 5 İlde 12. Dalga Operasyonu
1 saat önce
Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik 12. dalga operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 2'si etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest kaldı.
Zonguldak
merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik 12. dalga operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 2'si etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest kaldı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca 'ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) içerisindeki FETÖ üyelerinin ve mahrem imamlarının yakalanmasına yönelik 17 Ocak'ta KOM ekiplerince operasyon düzenlendi. Zonguldak merkezli İstanbul
, Kocaeli
, Şanlıurfa
ve Giresun
olmak üzere 5 ilde düzenlenen 12. dalga operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. 2'si muvazzaf asker, 3'ü KHK ile ihraç edilen askeri öğrenci ile 1'i ByLock kullanıcısı mahrem imam olduğu tespit edilen 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden G.Y., U.K., S.D. ve M.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren S.Ç. ve T.T. ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:46 Kaynak: İHA
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