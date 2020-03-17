FETÖ'ye ait metruk bina yıkılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'ye ait metruk bina yıkılıyor - Son Dakika

FETÖ'ye ait metruk bina yıkılıyor

7 saat önce

FETÖ'ye ait metruk bina yıkılıyorISPARTA'da FETÖ/PDY'ye ait kapatılan öğrenci yurduna ait olan ve 2 yıldır metruk halde olan binanın yıkımına başlandı.

FETÖ'ye ait metruk bina yıkılıyor

ISPARTA'da FETÖ/PDY'ye ait kapatılan öğrenci yurduna ait olan ve 2 yıldır metruk halde olan binanın yıkımına başlandı.

Isparta'nın Davraz Mahallesi Tren Garı altında bulunan FETÖ/PDY'ye ait eski Altınbaşak Erkek Öğrenci Yurdu binasının yıkım kararı çıktı. 15 Temmuz hain darbe girişi ardından el konulan ve önce Hazine'ye ardından Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne devredilen bina çıkan yangının ardından kullanılamaz hale geldi. 2 yıldan bu yana metruk durumda olan ve uyuşturucu bağımlılarının mekanı haline gelen binanın yıkılması için Davraz Mahallesi'nde oturan halk girişimde bulundu ancak hukuksal engeller nedeniyle yıkımına izin verilmedi. Hukuken bir engel kalmayan bina için bugün itibariyle yıkım çalışmalarına başlandı.

Davraz Mahallesi Muhtarı Hulusi Kunt, "FETÖ'ye ait olan bu öğrenci yurdu bir süredir uyuşturucu ve kötü alışkanlıkları olanların, intihara kalkışanların mekanı haline gelmişti. Yıkılması için çok mücadele verdik. Sonunda yıkım kararı çıktı. Başta Sayın Valimiz olmak üzere belediye başkanımız ve diğer emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

FETÖ'ye ait metruk bina yıkılıyor

Altınbaşak, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gerekli süreyi söyledi Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Lübnan Başbakanı Diab, koronavirüs nedeniyle ziyaretçileri maske ile kabul ediyor Lübnan Başbakanı Diab, koronavirüs nedeniyle ziyaretçileri maske ile kabul ediyor         
14:00
Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı         
13:57
Garanti Bankası ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya çıkardı Garanti Bankası ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya çıkardı         
13:50
Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
13:31
Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı         
13:19
Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu         
12:15
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil         
11:58
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum         
11:47
İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı         
11:36
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi         
11:28
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı         
10:58
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı         
10:43
520 bin TL'lik Porsche, icradan yarı fiyatına satılacak 520 bin TL'lik Porsche, icradan yarı fiyatına satılacak         
10:25
Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 01:07:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ'ye ait metruk bina yıkılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]