FETÖ'ye 'ankesör' soruşturmasında 93 gözaltı - Son Dakika

FETÖ'ye 'ankesör' soruşturmasında 93 gözaltı

Gece düzenlenen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı

İstanbul merkezli 32 ilde gerçekleştirilen ankesör soruşturmasında, aranan 154 şüpheliden 93'ünün yakalandığı bildirildi

İSTANBUL - Fetullah Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik İstanbul merkezli 32 ilde "ankesör" soruşturmasında gözaltı kararı verilen 154 kişiden 93'ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin sözde "mahrem imamları" ile TSK içindeki örgüt üyeleri ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen çoğu ihraç 154 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında gece saatlerinde harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi, İstanbul merkezli 61 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmış askeri personel olan örgüt mensupları ile askerlerden sorumlu mahrem imamların ankesör/büfe ve ücret karşılığı örgütsel iletişim modeline uygun irtibat sağladığı tespit edilen 61'i İstanbul'da olmak üzere 32 farklı ilde aranan 154 şüpheliden 93'ünün yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, gece saatlerinde İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken, firari 61 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.