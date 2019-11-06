Son Dakika Haberleri: FETÖ'ye ankesörlü telefon operasyonu: 19 gözaltı
Son Dakika Güncel FETÖ'ye ankesörlü telefon operasyonu: 19 gözaltı

FETÖ'ye ankesörlü telefon operasyonu: 19 gözaltı

7 saat önce

KONYA merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, ankesörlü telefonla ardışık olarak arandıkları tespit edilen 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'ye ankesörlü telefon operasyonu: 19 gözaltı, System.String[]

KONYA merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, ankesörlü telefonla ardışık olarak arandıkları tespit edilen 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 19'u yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'nin TSK'daki askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün 'mahrem abileri' tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 20'si askeri okuldan atılan, 5 emekli, 1 meslekten ihraç ve 1'de kurum dışı nakil olduğu tespit edilen 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda polisler, sabah erken saatlerde Konya merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 19 şüpheli yakalanırken, 8 şüpheli aranıyor.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump, Suriye'deki petrol sahaları için askeri operasyonlara onay verdi
İktidara yakın gazeteciden Demirtaş iddiası: Tahliye olacağını düşünüyorum Diyanet, teknoloji bağımlılığını eleştirdi: Telefonun değil, eşinin yüzüne bak! İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine operasyon! Dolaptan 3 milyon lira çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 20:14:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'ye ankesörlü telefon operasyonu: 19 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]