Son Dakika Haberleri: Fetö'ye Ardı Ardına Operasyon: Gözaltı Sayısı 62 Oldu

Fetö'ye Ardı Ardına Operasyon: Gözaltı Sayısı 62 Oldu

1 saat önce

İzmir'de FETÖ'ye yapılan ve bazı illeri kapsayan operasyonlardaki gözaltı sayısı toplamda 62 oldu.

Fetö'ye Ardı Ardına Operasyon: Gözaltı Sayısı 62 Oldu, System.String[]
İzmir'de FETÖ'ye yapılan ve bazı illeri kapsayan operasyonlardaki gözaltı sayısı toplamda 62 oldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, sabah saatlerinde İzmir merkezli bazı illerde operasyon düzenledi. FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik operasyonda, örgüt üyeleriyle ankesörlü telefon üzerinden irtibat kurdukları tespit edilen aralarında subay ve astsubaylarında bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan yine İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddia edilen 39 şüpheliyi yakaladı. Toplamda yapılan iki operasyonda gözaltı sayılarının 62 olduğu belirtildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:16 Kaynak: İHA

İzmir, Güncel
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