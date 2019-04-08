Son Dakika Haberleri: Fetö'ye Finans Destek Sağlayan İş Adamlarına Operasyon: 9 Gözaltı Kararı

Fetö'ye Finans Destek Sağlayan İş Adamlarına Operasyon: 9 Gözaltı Kararı

17 dakika önce

Konya merkezli FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında örgüte finans destek sağlayan 9 iş adamı hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Fetö'ye Finans Destek Sağlayan İş Adamlarına Operasyon: 9 Gözaltı Kararı, System.String[]
Konya merkezli FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında örgüte finans destek sağlayan 9 iş adamı hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Operasyonda 8 şahıs gözaltına alınırken, şüphelilerden 1'inin yurt dışına kaçtığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin finans ve destek yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, örgütün finans yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 9 iş adamı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda adreslere yapılan baskında 8 zanlı gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 1 şüphelinin ise yurt dışına kaçtığı öğrenildi. Belirlenen şahısların örgüt adına para topladıkları ve toplanan paralarla örgüte ait kiralık evlerin kiralarının ödendiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:55 Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa
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