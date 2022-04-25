FETÖ'ye finans sağlamak için kara para akladığı iddia edilen 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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FETÖ'ye finans sağlamak için kara para akladığı iddia edilen 3 zanlı yakalandı

25.04.2022 21:16
FETÖ'ye finans sağlamak için kara para akladığı iddia edilen 3 zanlı yakalandı

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) kara para aklama yöntemiyle finans sağladıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) kara para aklama yöntemiyle finans sağladıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bazı örgüt üyelerinin kara para aklama yöntemiyle FETÖ'yü yeniden finanse ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda yurt dışı ve yurt içi kaynaklardan yasa dışı para transfer etmeye çalıştığı belirtilen 3 şüpheli takibe alındı.

Polis ekipleri düzenledikleri operasyonda 3 zanlıyı yakaladı.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Finans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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