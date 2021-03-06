Son dakika haber... İstanbul'da FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı - Son Dakika

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden 9'u, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve buraya bağlı alt şirketlerde çalıştıkları, farklı bankalardan kredi çekerek Bank Asya'ya yatırdıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 19'u savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, 9'u, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Burada nöbetçi savcılığa çıkarılan 9 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, Bank Asya'ya para yatırdıkları, Zaman gazetesi ve örgüte ait diğer süreli yayınlara abone oldukları, "Zeynep Kamil 2. grup", "Bafra 2. Grup", "Bafra 1. grup" isimli örgüt evlerinde yerleştiklerine dair mail çıktıları bulunduğu, örgütün üst düzey yöneticileri ile görüşme yaptıklarına dair HTS kayıtları olduğu gerekçeleriyle 9 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturmanın geçmişi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve buraya bağlı alt şirketlerde çalıştıkları, farklı bankalardan kredi çekerek Bank Asya'ya yatırdıkları belirlenen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Erzurum, Kırklareli ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 28'i yakalanmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirilmişti.