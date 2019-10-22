FETÖ'ye iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen Ergenekon davasının savcısı Mehmet Murat Dalkuş...
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FETÖ'ye iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen Ergenekon davasının savcısı Mehmet Murat Dalkuş tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:16 Kaynak: AA
FETÖ'ye iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen Ergenekon davasının savcısı Mehmet Murat Dalkuş tutuklandı.
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