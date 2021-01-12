Son dakika haberi... FETÖ'ye İstanbul merkezli 33 ilde operasyon: 52 Gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi... FETÖ'ye İstanbul merkezli 33 ilde operasyon: 52 Gözaltı

12.01.2021 09:12
Son dakika haberi... FETÖ'ye İstanbul merkezli 33 ilde operasyon: 52 Gözaltı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre FETÖ Terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 33 ilde 118 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 52 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ Terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 33 ilde 118 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 52 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele şube ekipleri, İstanbul merkezli 33 ilde eşzamanlı olarak FETÖ'nün TSK mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Türkiye genelinde gece saatlerinde eşzamanlı düzenlenen operasyonda 118 şüphelinin yakalanması için çalışma yapıldı. Operasyonun İstanbul ayağında 34 adrese baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda örgütsel dökümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Operasyonlarda 52 şüpheli gözaltına alınırken hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 13 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Operasyonlarını sürdüren ekiplerin hakkında gözaltı kararı verilen diğer şüphelileri ise yakalama çalışmaları sürerken düzenlenen operasyon polis kamerasına yansıdı.

(Sadık Kahraman/İHA)

Son dakika haberi... FETÖ'ye İstanbul merkezli 33 ilde operasyon: 52 Gözaltı
Son dakika haberi... FETÖ'ye İstanbul merkezli 33 ilde operasyon: 52 Gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü, Terörle Mücadele, TEM Otoyolu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... FETÖ'ye İstanbul merkezli 33 ilde operasyon: 52 Gözaltı - Son Dakika


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