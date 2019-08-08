Son Dakika Haberleri: FETÖ'ye kaynak sağlayan çiftliğin sahibi hakim karşısına çıkacak
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FETÖ'ye kaynak sağlayan çiftliğin sahibi hakim karşısına çıkacak

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e ait, yakılarak toprağa gömülmüş kitap ve kasetler ile hard disk parçaları bulunan ve örgüte kaynak aktaran holdinge bağlı çalışan çiftliğin sahibi A.D.

FETÖ'ye kaynak sağlayan çiftliğin sahibi hakim karşısına çıkacak, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e ait, yakılarak toprağa gömülmüş kitap ve kasetler ile hard disk parçaları bulunan ve örgüte kaynak aktaran holdinge bağlı çalışan çiftliğin sahibi A.D. hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.
Cumhuriyet Savcısı İbrahim Topaldemir tarafından hazırlanan 62 sayfalık iddianame, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince yetkisizlik kararı verilmesinin ardından Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Sanık savunması, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin fezlekesi ile tanık beyanlarının yer aldığı iddianamede, tutuksuz sanık A.D. hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
Davanın iddianamesinde, Asilbeyli köyünde faaliyet gösteren, örgütün önemli finans kaynağı Kaynak Holding'e bağlı Baran Tarım A.Ş'ye ait çiftliğin sahibi A.D'ye ait e-postalarda yapılan incelemede, FETÖ elebaşı Gülen'in " Türkiye'de, mizandan kırmızı pasaportla geçecek bin kişi var" sözüyle bilinen ve "dua listesi" olarak adlandırılan listede, sanığın isminin de bulunduğunun tespit edildiği aktarıldı.
İddianamede, sanık A.D'nin, Kaynak Holding'de üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunduğu, örgütle bağlantılı şirketlerde müdürlük ve genel müdür yardımcılığı da yaptığı saptamasına yer veriliyor.
Sanık A.D, 25 Aralık 2019 tarihinde hakim karşısına çıkacak.
Olay
İki yıl önce Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne gelen "FETÖ bünyesinde faaliyet gösterdiği iddia edilen Kaynak Holdinge ait kamyonla holdinge bağlı çiftliğe kasetlerin ve hard disklerin getirilip, yakıldığı ve gömüldüğü" ihbarı üzerine, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Asilbeyli köyündeki çiftlikte arama yapılmıştı.
Aramada, FETÖ elebaşı Gülen'e ait, yakılarak toprağa gömülmüş halde kitap ve kasetler ile hard disk parçaları bulunmuş, gözaltına alınan çiftlik sahibi A.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. A.D, 15 Aralık 2017 tarihinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:30 Kaynak: AA
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