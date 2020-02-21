FETÖ'ye komiser yardımcılığı giriş sınavı operasyonundan 8 şahıs adliyede - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'ye komiser yardımcılığı giriş sınavı operasyonundan 8 şahıs adliyede - Son Dakika

FETÖ'ye komiser yardımcılığı giriş sınavı operasyonundan 8 şahıs adliyede

6 saat önce

Samsun'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen komiser yardımcılığı giriş sınavı operasyonunda gözaltına alınan 8 eski komiser adliyeye sevk edildi.

FETÖ'ye komiser yardımcılığı giriş sınavı operasyonundan 8 şahıs adliyede, System.String[]

Samsun'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen komiser yardımcılığı giriş sınavı operasyonunda gözaltına alınan 8 eski komiser adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde 2009 yılı Komiser Yardımcılığı Sınavı sorularının FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca ele geçirilerek sınava girecek örgüt üyelerine sınav öncesinde verilmesi ile ilgili olarak "silahlı terör örgütü üyeliği", "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları ile ilgili olarak Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca Samsun merkezli Bafra ve Çarşamba ilçeleri ile Ankara, İstanbul, Mersin, Kırıkkale ve Ordu illerinde salı sabahı 1'i aktif çalışan ve 6 ihraç komiser yardımcısı toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 komiser önceki gün mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan 8 eski komiser ise bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:48 Kaynak: İHA
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