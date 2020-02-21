FETÖ'ye komiser yardımcılığı giriş sınavı operasyonunda 8 kişiye adli kontrol - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'ye komiser yardımcılığı giriş sınavı operasyonunda 8 kişiye adli kontrol - Son Dakika

FETÖ'ye komiser yardımcılığı giriş sınavı operasyonunda 8 kişiye adli kontrol

6 saat önce

Samsun'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen komiser yardımcılığı giriş sınavı operasyonunda gözaltına alınan 8 eski komiser, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'ye komiser yardımcılığı giriş sınavı operasyonunda 8 kişiye adli kontrol, System.String[]

Samsun'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen komiser yardımcılığı giriş sınavı operasyonunda gözaltına alınan 8 eski komiser, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde 2009 yılı Komiser Yardımcılığı Sınavı sorularının FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca ele geçirilerek sınava girecek örgüt üyelerine sınav öncesinde verilmesi ile ilgili olarak "silahlı terör örgütü üyeliği", "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları ile ilgili olarak Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca Samsun merkezli Bafra ve Çarşamba ilçeleri ile Ankara, İstanbul, Mersin, Kırıkkale ve Ordu illerinde salı sabahı 1'i aktif çalışan ve 6 ihraç komiser yardımcısı toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 komiser önceki gün mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


KOM Şube Müdürlüğünde sorgulanan 8 eski komiser ise bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

KOM Daire Başkanlığı, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:38 Kaynak: İHA
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