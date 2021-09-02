FETÖ'ye maddi yardımda bulunan mühendise 1 yıl 13 ay hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de FETÖ Terör Örgütüne maddi yardımlarda bulunduğu iddiası ile yargılanan şahsa 1 yıl 13 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz yargılanan sanık C.A. ve avukatlar hazır bulundu. Sanık C.A., FETÖ Terör Örgütü'ne Bank Asya aracılığı ve farklı yollardan maddi yardımda bulunduğu iddialarını reddederek, beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, C.A.'nın 'terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım' suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. - KAYSERİ