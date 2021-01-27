FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 kişi yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüne üye olmak suçundan 5 kişi gözaltına alınırken, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunun bir kişi de yakalandı.

Afyonkarahisar'da Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan araması bulunan Gökhan Ö., Savaş S., Osman T. ve Sultan K. isimli şahıslar Afyonkarahisar'da, Abdil B. isimli şahıs ise İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mürşide T. isimli şahıs da yakalanarak hakkında gerekli yasal işlemlerine başlandığı bildirildi.

(Hayati Kanat/İHA)