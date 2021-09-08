FETÖ'ye üye olmak suçundan hapis cezası bulunan ihraç öğretmen yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Aranan şahıslara yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalarda, FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 2016 yılında TEM Şube Müdürlüğünce hakkında işlem yapılan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hükmü olan ihraç öğretmen M.K., kent merkezi Cumhuriyet Mahallesi civarında yakalandı. Yakalanan şahıs, şube müdürlüğündeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR