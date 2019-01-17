Son Dakika Haberleri: Fetö'ye Üye Olmak Suçundan Yargılanan Eski Savcı Osman Şanal'ın "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma"...

Fetö'ye Üye Olmak Suçundan Yargılanan Eski Savcı Osman Şanal'ın "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma"...

1 saat önce

IHAAW120335-ASA/17-01-2019- FETÖ'ye üye olmak suçundan yargılanan eski savcı Osman Şanal'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Fetö'ye Üye Olmak Suçundan Yargılanan Eski Savcı Osman Şanal'ın
IHAAW120335-ASA/17-01-2019

- FETÖ'ye üye olmak suçundan yargılanan eski savcı Osman Şanal'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. 17.01.2019 12: 03: 35 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:09 Kaynak: İHA

Osman Şanal, 3. Sayfa
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