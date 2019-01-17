IHAAW120335-ASA/17-01-2019



- FETÖ'ye üye olmak suçundan yargılanan eski savcı Osman Şanal'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. 17.01.2019 12: 03: 35 TSI

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