Fetö'ye Üye Olmak Suçundan Yargılanan Eski Savcı Osman Şanal'ın "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma"...
1 saat önce
IHAAW120335-ASA/17-01-2019- FETÖ'ye üye olmak suçundan yargılanan eski savcı Osman Şanal'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.
IHAAW120335-ASA/17-01-2019
- FETÖ'ye üye olmak suçundan yargılanan eski savcı Osman Şanal'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. 17.01.2019 12: 03: 35 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:09 Kaynak: İHA
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