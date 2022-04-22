FETÖ'ye yardım eden öğretmen tutuklandı - Son Dakika
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FETÖ'ye yardım eden öğretmen tutuklandı

22.04.2022 17:44
FETÖ'ye yardım eden öğretmen tutuklandı

Şanlıurfa'da FETÖ terör örgütüne yardım ettiği gerekçesiyle meslekten ihraç edilen öğretmen 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa'da FETÖ terör örgütüne yardım ettiği gerekçesiyle meslekten ihraç edilen öğretmen 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Karaköprü İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) FETÖ terör örgütüne yardım ettiği gerekçesiyle daha önceden Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen M.H.T. isimli öğretmeni yaptıkları ortak çalışmayla gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı, 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

FETÖ'ye yardım eden öğretmen tutuklandı
FETÖ'ye yardım eden öğretmen tutuklandı

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İl Jandarma Komutanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Şanlıurfa, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'ye yardım eden öğretmen tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ'ye yardım eden öğretmen tutuklandı - Son Dakika
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