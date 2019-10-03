Son Dakika Haberleri: FETÖ'ye yardıma 2 yıl 1 ay hapis cezası
Son Dakika 3. Sayfa Haber

FETÖ'ye yardıma 2 yıl 1 ay hapis cezası

28 dakika önce

Adana'da 17-25 Aralık'tan sonra uyarılara rağmen FETÖ'nün bankasına 71 bin lira para yatırdığı belirlenen öğretmene, terör örgütüne yardım etmek suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'ye yardıma 2 yıl 1 ay hapis cezası, System.String[]

Adana'da 17-25 Aralık'tan sonra uyarılara rağmen FETÖ'nün bankasına 71 bin lira para yatırdığı belirlenen öğretmene, terör örgütüne yardım etmek suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.


Edinilen bilgiye göre, 17-25 Aralık'tan sonra terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine bir devlet okulunda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak çalışan Muttalip M.'nin (37), örgütün bankasına 71 bin lira para yatırdığı ileri sürülerek hakkında dava açıldı. Dava sürecinde öğretmen meslekten ihraç edilirken, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılandı. Geçtiğimiz günlerde şahsa "terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Cezanın ardından hakkında yakalama kararı çıkan Muttalip M. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.


Hükümlü daha sonra emniyete getirilip buradaki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. - ADANA

Aralık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadın öğretmenin veli tarafından dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Mehmet Metiner'den Arınç'a sert "boşboğaz" tepkisi: Böyle şey olur mu? Son Dakika: Enflasyon Temmuz 2017'den beri ilk kez tek haneye indi Balıkesir'de iki aile arasında silahlı kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 10:44:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'ye yardıma 2 yıl 1 ay hapis cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]