Son Dakika Haberleri: FETÖ'ye yardımdan hapis cezası alan firari yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'ye yardımdan hapis cezası alan firari yakalandı - Son Dakika

FETÖ'ye yardımdan hapis cezası alan firari yakalandı

6 saat önce

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yardım etmekten 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.

FETÖ'ye yardımdan hapis cezası alan firari yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yardım etmekten 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan T. E.'nin Eskişehir'de bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından firari T.E. düzenlenen operasyonla evinin önünde yakalandı. Gerekli işlemleri tamamlanan şüpheli cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:00 Kaynak: İHA
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