FETÖ'ye yönelik 59 ilde eşzamanlı operasyon: 543 gözaltı - Son Dakika
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FETÖ'ye yönelik 59 ilde eşzamanlı operasyon: 543 gözaltı

18.10.2022 19:47

- FETÖ'ye yönelik 59 ilde eşzamanlı operasyon: 543 gözaltı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'ye yönelik 59 ilde gerçekleştirilen Gazi Turgut Aslan Operasyonu çerçevesinde 543 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

- FETÖ'ye yönelik 59 ilde eşzamanlı operasyon: 543 gözaltı

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'ye yönelik 59 ilde gerçekleştirilen Gazi Turgut Aslan Operasyonu çerçevesinde 543 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde basın açıklamada bulundu. Bu sabah saatlerinde FETÖ'ye yönelik 59 ilde eşzamanlı operasyon gerçekleştirildiğini söyleyen Soylu, bu operasyonlar çerçevesinde 543 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 704 kişiden 543'ü yakalanarak gözaltına alındı

FETÖ'nün finans transferine yönelik gerçekleştirilen operasyon hakkında bilgilendirmelerde bulunan Bakan Soylu, "Örgütün yurt dışına firar etmiş üst düzey mahrem sorumluları tarafından verilen talimatlar doğrultusunda örgütten kopmaları engelleme, örgütü canlı tutma, mahrem birimlerin ve finansal faaliyetlerinin yeniden yapılandırılması ve faaliyetlerinin örgütün yurt içindeki üyeleri tarafından uygulanmaya devam edilmesi konusundaki yapılan tespitler üzerine gerçekleştirilen bir operasyondur. FETÖ'nün güncel yapılanmasında görev alan düzenli ve örgütsel talimatlara harfiyen uyan örgüt mensuplarına düzenli ve sistematik olarak para transferinde bulunulduğu anlaşılmıştır. Yaklaşık 8 ay boyunca gerek kargo gerek bankamatik üzerinden ve birbirlerini tanımayan insanlar üzerinden gerçekleştirilen bu para transferi tamamen yurt dışı kaynaklıdır. Burada MASAK Başkanlığının hakikaten operasyondaki büyük bir katkısı, emniyet birimlerinin her birinin ayrı ayrı ortaya koyduğu başarılı takip ve operasyonel anlayış sonucunda sistematik ve düzenli para aktarımı tespit edilmiştir. Yaklaşık 3 ila 6 bin lira civarında. Bu örgüt mensuplarına yurt dışındaki örgüt yöneticileri tarafından Türkiye'deki örgütün ayakta tutulabilmesi ve örgütün fianansal yapısının devam ettirilebilmesi için aktarılan bir sistemdir. Deşifre edilen finans aktarım yöntemleri arasında kartsız işlem, kargo içerisine gizleyerek veya fiziki buluşma ile bu sağlanıyordu. Toplam bu operasyon çerçevesinde 704 gözaltı talimatı alındı. Şuana kadar bu talimatlardan 543 gözaltı talimatı gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

"59 ilde eşzamanlı olarak icra edilmiştir"

Operasyonun aslında sabah saatlerinde gerçekleştirildiği ancak duyurmak için beklenildiğini söyleyen Soylu, "Çünkü bir şafak baskını yapılmadı. Sebebi çok gizlilik içerisinde ilerletilen bir soruşturma. Bizim teknik cihazlarına özellikle telefonlarına ihtiyacımız vardı. Şuana kadar da birçoğunu sağlayabildik. Gazi Turgut Aslan Operasyonu 81 il Cumhuriyet Başsavcılığının vermiş olduğu izinle 59 ilde eşzamanlı olarak icra edilmiştir. Operasyonla ilgili diğer ayrıntılar EGM tarafından paylaşılacaktır. Şuana kadar ele geçirilen bir para miktarı var ama buradaki para miktarından ziyade 8 aylık izlemelerimizde daha yüksek para miktarının nasıl transfer edildiğini takip ettik. Bu para miktarından ziyade buradaki yöntem yolun deşifre edilmesi ve FÖTÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik atılan adım" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Operasyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'ye yönelik 59 ilde eşzamanlı operasyon: 543 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: FETÖ'ye yönelik 59 ilde eşzamanlı operasyon: 543 gözaltı - Son Dakika
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