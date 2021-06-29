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FETÖ'ye yönelik "ankesör" soruşturmasında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika

FETÖ'ye yönelik "ankesör" soruşturmasında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

29.06.2021 11:11
FETÖ'ye yönelik

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasındaki şüphelilerce kullanılan örgütsel iletişim yöntemi "ankesör" soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 47 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 24 ilde operasyon başlatıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasındaki şüphelilerce kullanılan örgütsel iletişim yöntemi "ankesör" soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 47 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 24 ilde operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, örgütün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin örgütsel iletişim modeli ankesör ve büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, söz konusu iletişim yöntemini kullanmalarının yanı sıra haklarında örgüt bağlantılarına dair itirafçı beyanı gibi başka deliller bulunan, Kara, Hava, ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne mensup görevde bulunan yarbay, binbaşı, 4 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 16 astsubay ve 2 polis memuru TSK'dan emekli 2 albay ve 2 astsubay, ihraç 2 binbaşı ile 2 astsubay, açıkta olan astsubay, firari üsteğmen, istifayla ayrılan 4 uzman çavuş ve kapatılan askeri okul öğrencisi 4 kişi ile 3 "sivil mahrem imam" olmak üzere toplamda 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 24 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

47 şüpheliden 22'si gözaltına alınırken, diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, Gözaltı, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'ye yönelik 'ankesör' soruşturmasında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika


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