FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon davasında karar - Son Dakika
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FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon davasında karar

6 saat önce

Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon davasında yargılanan hava pilot yüzbaşı Ali Onur A, 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon davasında karar, System.String[]

Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon davasında yargılanan hava pilot yüzbaşı Ali Onur A, 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanığın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Ali Onur A. da duruşmaya Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı.

Ali Onur A, hakkındaki suçlamaları reddederek, FETÖ ile bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Örgüt mensubu olma kriterlerini taşımadığını iddia eden Ali Onur A, "Yurt içi, yurt dışı kurslar, akademik kariyer ve sicil açısından kriterler bana uymamaktadır. Hakkımdaki iddialar mesnetsizdir. Aleyhimdeki beyanlar duruşmalar sırasında tek tek çürümüştür." ifadesini kullandı.

Ardışık aramalara ilişkin suçlamaları reddeden ve buna ilişkin raporların da hatalı olduğunu savunan Ali Onur A, "Örgüt mensubu olsaydım yurt dışına çıkınca geri dönmezdim. Bu süreç ailemi de etkiledi. Suçsuzum, bunu hak etmedim. Ailemin yanına dönmek istiyorum, beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanığın avukatı ise müvekkilinin örgüt üyesi olmadığını savunarak, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Savunmaların ardından iddia makamı, mütalaasını tekrar etti.

Mütalaada, tutuklu sanık Ali Onur A'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

Mütalaanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ali Onur A'nın, 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Heyet, suçun vasıf ve maiyeti, mevcut delil durumu ve uzun tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak, sanığın tahliyesine karar verdi.

Operasyon

Konya merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 26 Aralık 2018'de, 18'i muvazzaf asker 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, aralarında pilot yüzbaşı Ali Onur A'nın da bulunduğu zanlıların tamamı gözaltına alınmış, 11 muvazzaf asker daha sonra tutuklanmıştı.

Şüphelilerin, örgütün "mahrem abileri" tarafından 133 farklı sabit hattan ardışık olarak arandığı bilgisine ulaşılmıştı.

Ali Onur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:00 Kaynak: AA
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