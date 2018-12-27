Son Dakika Haberleri: Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

1 saat önce

Konya merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 23 muvazzaf askerden 7'si daha gözaltına alındı.

Fetö'ye Yönelik
Konya merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 23 muvazzaf askerden 7'si daha gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem abileri" tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 23 muvazzaf askerden 7'si daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 22'ye yükseldi.

Adresinde bulunamayan bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerin, "mahrem abileri" tarafından 133 farklı sabit hattan ardışık olarak arandıkları bilgisine ulaşıldı.

Konya merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında dün 23 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarılmış, aralarında Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi Türk Yıldızları'nda görevli hava pilot yüzbaşı A.O.A'nın da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:49 Kaynak: AA

Konya, Güncel
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