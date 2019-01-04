Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu
27 dakika önce
Konya merkezli 11 ilde FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen muvazzaf askerlerden 11'i tutuklandı.
Konya
merkezli 11 ilde FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen muvazzaf askerlerden 11'i tutuklandı.
Konya merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 muvazzaf askerden 11'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 11 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Aralarında Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi Türk Yıldızları'nda görevli hava pilot yüzbaşı A.O.A'nın da bulunduğu 12 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Konya merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında, 26 Aralık
2018'de 23 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarılmış, şüphelilerin tamamı düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerin, "mahrem abileri" tarafından 133 farklı sabit hattan ardışık olarak arandıkları bilgisine ulaşılmıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:37 Kaynak: AA
Ortaokulda Bıçaklı Kavga! 14 Yaşındaki Öğrenci Göğsünden Bıçaklandı
Telefonuna Gelen Mesaja Tıkladı, 30 Bin TL'sinden Oldu
Merkel'in Kimlik ve Kredi Kartı Bilgileri Çalındı
Cep Telefonuna Gelen Linke Tıkladı, Bankadaki 30 Bin Liradan Oldu