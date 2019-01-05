Fetö'ye Yönelik Ankesörlü Telefon Operasyonu
1 saat önce
Trabzon merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonunda 13 zanlı yakalandı.
Trabzon
merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonunda 13 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik koordineli çalışmalar kapsamında, örgütte ankesörlü telefon kullanarak ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilenlerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.
Trabzon merkezli İstanbul
, Ankara
, Çorum
, Hakkari
, Burdur
, Diyarbakır
ve Malatya
'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aktif görevde bulunan bir yarbay, bir üsteğmen, 4 astsubay, bir uzman çavuş ile bir sivil memurun yanı sıra biri meslekten ihraç edilmiş, biri istifa etmiş 2 astsubay ile 3 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:25 Kaynak: AA
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