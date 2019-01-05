Son Dakika Haberleri: Fetö'ye Yönelik Ankesörlü Telefon Operasyonu

Fetö'ye Yönelik Ankesörlü Telefon Operasyonu

1 saat önce

Trabzon merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonunda 13 zanlı yakalandı.

Fetö'ye Yönelik Ankesörlü Telefon Operasyonu, System.String[]
Trabzon merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonunda 13 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik koordineli çalışmalar kapsamında, örgütte ankesörlü telefon kullanarak ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilenlerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Trabzon merkezli İstanbul, Ankara, Çorum, Hakkari, Burdur, Diyarbakır ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aktif görevde bulunan bir yarbay, bir üsteğmen, 4 astsubay, bir uzman çavuş ile bir sivil memurun yanı sıra biri meslekten ihraç edilmiş, biri istifa etmiş 2 astsubay ile 3 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:25 Kaynak: AA

Trabzon, Güncel
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