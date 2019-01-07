Son Dakika Haberleri: Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

1 saat önce

Samsun merkezli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden biri tutuklandı.

Fetö'ye Yönelik
Samsun merkezli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden biri tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden "mahrem imam" olduğu öne sürülen bir kişi ile 9 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

"Mahrem imam" olduğu öne sürülen kişi ile 8 muvazzaf asker adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 4 gün önce KKTC ile Samsun, Ankara, Bingöl, Kırklareli, Siirt, Tekirdağ, Elazığ, Mersin, Çanakkale, Adana, Eskişehir, İzmir, Sakarya ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonda mahrem imam oldukları öne sürülen 5 kişi ile halen görevde bulunan 2 uzman çavuş ve 7 astsubay gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:39 Kaynak: AA

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