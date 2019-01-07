Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu
54 dakika önce
Samsun merkezli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden biri tutuklandı.
Samsun
merkezli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC
) ile 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden biri tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden "mahrem imam" olduğu öne sürülen bir kişi ile 9 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
"Mahrem imam" olduğu öne sürülen kişi ile 8 muvazzaf asker adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 4 gün önce KKTC ile Samsun, Ankara
, Bingöl
, Kırklareli
, Siirt
, Tekirdağ
, Elazığ
, Mersin
, Çanakkale
, Adana
, Eskişehir
, İzmir
, Sakarya
ve Sivas
'ta eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonda mahrem imam oldukları öne sürülen 5 kişi ile halen görevde bulunan 2 uzman çavuş ve 7 astsubay gözaltına alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:43 Kaynak: AA
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