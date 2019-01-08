Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

Konya merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında, adliyeye sevk edilen 10 zanlı daha tutuklandı.

Konya merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında, adliyeye sevk edilen 10 zanlı daha tutuklandı.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığının tespit edilmesi üzerine polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Adliyeye sevk edilen, aralarında Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi Türk Yıldızları'nda görevli hava pilot yüzbaşı Ali Onur A'nın da bulunduğu 10 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 21'i yükseldi.



Tutuklanan şüphelilerden Ali Onur A'nın, ankesörlü telefonlardan ardışık olarak 70 kez arandığı öğrenildi.



Konya merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 26 Ararlık 2018'de, 18'i muvazzaf asker 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, aralarında pilot yüzbaşı Ali Onur A'nın da bulunduğu şüphelilerin tamamı düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınmıştı.



Şüphelilerin, "mahrem abileri" tarafından 133 farklı sabit hattan ardışık olarak arandıkları bilgisine ulaşılmıştı.



Soruşturma kapsamında 4 Ocakta, emniyetteki işlemleri tamamlanan muvazzaf askerlerden 11'i tutuklanmıştı.

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