Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu
1 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Samsun merkezli yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Samsun
merkezli yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Şubat'ta Samsun merkezli Malatya
, Ağrı
, İzmir
, Amasya
, Tekirdağ
, Iğdır
, Hakkari
ve Trabzon
'da eş zamanlı operasyon başlatılmıştı.
Operasyonda 5 mahrem imam, 4 astsubay, 2 uzman çavuş ile kapatılan Kara Harp Okulunun 2 öğrencisi gözaltına alınmıştı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:23 Kaynak: AA
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