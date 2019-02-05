Son Dakika Haberleri: Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

42 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Samsun merkezli soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 13 kişiden 10'u adli kontrol şartıyla salıverildi.

Fetö'ye Yönelik
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Samsun merkezli soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 13 kişiden 10'u adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 10'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Mahrem imam" oldukları öne sürülen 3 zanlı ise gözaltı süreleri uzatılarak emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun merkezli Malatya, Ağrı, İzmir, Amasya, Tekirdağ, Iğdır, Hakkari ve Trabzon'da 1 Şubat'ta eş zamanlı operasyon başlatılmıştı. Operasyonda 5 mahrem imam, 4 astsubay, 2 uzman çavuş ile kapatılan Kara Harp Okulunun 2 öğrencisi gözaltına alınmıştı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:39 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin En İlginç Sınırı! Aynı Köydeki Camilerde Ezan 2 Dakika Farkla Okunuyor HDP, Gaziantep'te DSP Adayı Celal Doğan'ı Destekleyecek

Germania Havayolları İflas Başvurusunda Bulundu Palu Ailesi Hakkında Kamu Davası Açmaya Yeterli Delil Olduğu Gerekçesiyle İddianame Hazırlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 11:21:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]