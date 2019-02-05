Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu
42 dakika önce
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Samsun merkezli soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 13 kişiden 10'u adli kontrol şartıyla salıverildi.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Samsun
merkezli soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 13 kişiden 10'u adli kontrol şartıyla salıverildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 10'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"Mahrem imam" oldukları öne sürülen 3 zanlı ise gözaltı süreleri uzatılarak emniyete götürüldü.
Soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun merkezli Malatya
, Ağrı
, İzmir
, Amasya
, Tekirdağ
, Iğdır
, Hakkari
ve Trabzon
'da 1 Şubat'ta eş zamanlı operasyon başlatılmıştı. Operasyonda 5 mahrem imam, 4 astsubay, 2 uzman çavuş ile kapatılan Kara Harp Okulunun 2 öğrencisi gözaltına alınmıştı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:39 Kaynak: AA
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